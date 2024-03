U 19 gegen Rumänien unter Druck

Nur ein Sieg zählt. Für die deutsche U 19-Nationalmannschaft muss heute (ab 12.30 Uhr, live bei YouTube) in Vrbovec ein Sieg gegen Rumänien her, damit sie noch eine Chance auf die Teilnahme an der EM-Endrunde in Nordirland in der zweiten Julihälfte hat. Zum Auftakt der zweiten EM-Qualifikationsrunde in Kroatien hatte die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns zum Auftakt ein 1:2 gegen die Gastgeber hinnehmen müssen. Die Rumänen verloren 0:2 gegen die Türkei, nur der Gruppensieger fährt zur EM.

Die deutsche Startelf: Seimen - Atom, Amoako, Klemens, Baum, Lubach, Grüger, Kömür, Bischof (C), Ulrich, Pejcinovic

"Wir werden personell etwas umstellen"

"Die Niederlage tut weh, und gleichzeitig müssen wir die Jungs nach dem Spiel aufrichten", sagte Wörns nach der Niederlage gegen die Kroaten. "Was wir für das nächste Spiel ändern, müssen wir schauen, wir werden aber personell etwas umstellen müssen."

Zum Gruppenabschluss kommt es am Dienstag (ab 14 Uhr) zur Begegnung mit der Türkei ebenfalls in Vrbovec.