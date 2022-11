U 19 gegen Portugal um den Turniersieg

Beide Mannschaften haben ihre ersten beiden Partien gewonnen, nun kommt es zum Showdown: Beim Vier-Länder-Turnier auf Malta spielen heute (ab 18 Uhr) im National Stadium Ta' Qali in Attard die deutschen U 19-Junioren und Portugals Nachwuchs im inoffiziellen Endspiel um den Turniersieg. Da Deutschland aus den beiden vorangegangenen Gruppenspielen die bessere Tordifferenz mitbringt, würde der DFB-Auswahl dafür bereits ein Remis reichen.

"Portugal hat im ersten Spiel gegen Malta einige Chancen ausgelassen, ist aber ist eine Topmannschaft, die zu den Top Drei in Europa gehört", sagt DFB-Trainer Guido Streichsbier. "Das Spiel wird für uns ein guter Test. Natürlich sind wir hier, um das Turnier zu gewinnen."

Das deutsche Team war am vergangenen Mittwoch mit einem 3:0 gegen Polen in die Testspielreihe gestartet, am Samstag folgte ein 7:0 gegen Gastgeber Malta. Das Turnier gilt der Vorbereitung auf die zweite EM-Qualifikationsrunde in der zweiten Märzhälfte.

[dfb]