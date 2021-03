U 19 gegen Belgien, Russland und Slowenien

Die deutschen U 19-Frauen treffen in der ersten Qualifikationsrunde zur UEFA U 19-Europameisterschaft auf Belgien, Russland und Slowenien. Als dritter der Koeffizienten-Rangliste war die deutsche Mannschaft in Topf 1 der Liga A gesetzt. Ausgetragen wird das Miniturnier in den Länderspielpausen im September oder Oktober 2021. Um weiterhin Chancen auf die Qualifikation für die Endrunde zu haben, darf Deutschland in Runde eins nicht Letzter werden.

"Der neue Qualifikationsmodus, der zum ersten Mal angewendet wird, gewährleistet in Liga A interessante Spiele gegen Gegner aus der ersten Hälfte der Koeffizientenrangliste", sagt DFB-Trainerin Kathrin Peter. "Unser Ziel ist es natürlich, Gruppensieger zu werden, um uns eine gute Ausgangsmöglichkeit für die zweite Qualifikationsrunde zu erspielen. Mit Belgien, Russland und Slowenien treffen wir auf sehr unterschiedliche Mannschaften und freuen uns auf die Herausforderung in der ersten Qualifikationsrunde."

Neuer Qualifikationsmodus

Nachdem die Europameisterschaften 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden waren, kehrt die U 19-EURO in der Saison 2021/2022 in einem neuen Format zurück. Anstatt einer Qualifikations- und einer Eliterunde tragen die Nationen im Herbst in Vierergruppen Miniturniere in der nun ausgelosten ersten Runde aus. Das Prozedere erinnert hierbei an die UEFA Nations League: Die Miniturniersieger der B-Liga steigen zusammen mit dem besten Gruppenzweiten auf, die letztplatzierten Mannschaften der A-Liga steigen ab. In der ersten Saison wurden die teilnehmenden Mannschaften hierbei anhand der Koeffizientenrangliste in Liga A (28 Nationen in sieben Gruppen) und B (24 Nationen in sechs Gruppen) aufgeteilt.

Die bisherige Eliterunde wird durch die zweite Runde der Liga A ersetzt, die voraussichtlich im Frühjahr 2022 ausgetragen werden soll. Dort wird erneut in Vierergruppen gespielt, die Sieger qualifizieren sich schließlich für die Endrunde. Auch das Auf-/Abstiegssystem bleibt das gleiche: Einer steigt pro Gruppe ab, einer aus der jeweiligen Gruppe sowie der beste Gruppenzweite in der B-Liga steigen auf. Ausrichter der Endrunde wird Tschechien vom 27. Juni bis zum 9. Juli 2022 sein, somit sind die Tschechinnen auch dafür automatisch qualifiziert. Zweck des neuen Formats soll es sein, eine größere sportliche Ausgeglichenheit zu ermöglichen und für jede Mannschaft fünf bis sechs Wettbewerbsspiele pro Saison zu garantieren.

Runde 1 - die Auslosung der A-Liga

Gruppe 1: Niederlande, Schottland, Österreich, Ukraine

Gruppe 2: Frankreich, Schweden, Island, Serbien

Gruppe 3: Deutschland, Belgien, Russland, Slowenien

Gruppe 4: Dänemark, Finnland, Ungarn, Türkei

Gruppe 5: Schweiz, England, Irland, Nordirland

Gruppe 6: Spanien, Tschechien, Portugal, Slowakei

Gruppe 7: Norwegen, Italien, Polen, Aserbaidschan

