U 19 für nächste Runde qualifiziert

Die deutschen U 19-Junioren dürfen weiter auf eine Teilnahme an der EURO in der Slowakei (18. bis 30. Juni 2022) hoffen. Im abschließenden dritten Spiel kam die DFB-Auswahl in Nafpaktos zu einem umkämpften 1:1 (0:0) gegen Gastgeber Griechenland und verteidigte im Duell mit dem direkten Konkurrenten in der Gruppe somit den zweiten Tabellenplatz, der für die Teilnahme an der 2. EM-Qualifikationsrunde in der zweiten Märzhälfte ausreicht.

"Wir wussten, dass es mit Russland und Griechenland als Gastgeber eine schwere Runde für uns wird. Wir hatten vorher personell ein bisschen gelitten. Dass es heute gegen einen motivierten Gegner und auf einem schlechten Platz ein enges Ding wird, war auch klar. Wir haben es lange gut gemacht, nach der Führung lassen wir sie aus dem Nichts noch einmal ins Spiel", sagte DFB-Trainer Hannes Wolf. "Das Weiterkommen ist insgesamt verdient. Der Jahrgang hat die U 17-EM schon wegen einer coronabedingten Absage verloren, deshalb war schon Druck da. Ich freue mich riesig für die Jungs und für uns, dass es im März weitergeht."

Dramatik in Halbzeit zwei

Im ersten Durchgang gelang es der deutschen Auswahl noch nicht, ein Chancenplus in Tore umzumünzen. Das änderte sich aber direkt nach dem Seitenwechsel, als Anton Kade von Hertha BSC zur 1:0-Führung traf (49.). Das Tor und auch die nummerische Überlegenheit, der Grieche Konstantinos Koulierakis wurde wegen eines wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot zum Duschen geschickt (54.), sollte den deutschen Junioren Sicherheit geben, doch stattdessen kamen die Gastgeber in Unterzahl heran: Georgios Koutsias verwandelte einen Foulelfmeter (62.), nachdem er von Clemens Riedel zuvor zu Fall gebracht worden war. In der Schlussphase hatten beide Teams Chancen zum Sieg, die deutsche Mannschaft scheiterte unter anderem mit einem Pfostenschuss, doch es blieb beim Unentschieden.

Nach einem 4:1 zum Auftakt gegen Färöer hatte sich das deutsche Team danach 1:3 gegen Russland geschlagen geben müssen, das sich durch einen weiteren Sieg gegen Färoer (5:0) mit neun Punkten den Sieg in der Vierergruppe sicherte. Im neuen Jahr kommt die U 19 dann Anfang März wieder zu einem Lehrgang zusammen.

[dfb]