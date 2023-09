U 19-Frauen testen gegen Dänemark

Im Herbst steht für die deutschen U 19-Frauen die erste Runde der EM-Qualifikation an. Zeit für die DFB-Trainerin Kathrin Peter mit ihrem neuen Jahrgang in die Vorbereitung zu starten. Erster Länderspielstopp ist England, wo es im St. Georges Park heute (ab 14 Uhr) zuerst gegen Dänemark und am Dienstag (ab 12 Uhr) anschließend gegen die Gastgeberinnen geht. Für den Lehrgang hat Peter nun ihren 24-köpfigen Kader benannt, acht weitere Spielerinnen stehen auf Abruf bereit.

Die Startelf: Adamczyk - Blumenberg, Axtmann, Veit, Wallrabenstein - Baum, Janzen, Platner, Mickenhagen - Reuter, Bartz.

"Es geht wieder los! Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, unter Top-Bedingungen in Birmingham in zwei Länderspielen unseren Standort bestimmen zu können", sagt DFB-Coach Peter. "Dazu haben wir 24 talentierte Spielerinnen eingeladen, die über viele Stärken und sehr unterschiedliche Erfahrungen verfügen. Ziel wird es sein, sehr schnell zusammenzuwachsen und aus den beiden Jahrgängen 2005 und 2006 auf dem Platz eine Einheit zu formen. Ein Team, das hungrig auf neun Punkte bei der ersten EM-Qualirunde im Oktober ist."

In der EM-Quali warten Partien gegen Israel (25. Oktober), Norwegen (28. Oktober) sowie Finnland (31. Oktober). Die besten Drei der sieben Vierergruppen aus Liga A sowie die Gruppensieger aus der schwächer besetzten Liga B sichern sich ihren Startplatz für die zweite EM-Qualifikationsrunde im kommenden Frühjahr. Dort schaffen die sieben Gruppensieger den Sprung zur U 19-Euro 2024 nach Litauen.

[dfb]