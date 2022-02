U 19-Frauen schlagen auch die Schweiz

Generalprobe geglückt, die zweite EM-Qualifikationsrunde kann kommen: Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat ihr zweites und abschließendes Spiel beim Nationenturnier in Andalusien ebenfalls glatt gewonnen. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter setzte sich in La Línea de la Concepción nahe der Grenze zu Gibraltar gegen die Schweiz mit 3:0 (1:0) durch. Am Donnerstag hatte der DFB-Nachwuchs schon Norwegen deutlich mit 7:0 geschlagen.

"Es war ein gutes Spiel von unserer Seite - wenn auch ein komplett anderes als gegen Norwegen. Die Schweizerinnen standen sehr tief, wir mussten erst einmal unsere Lücken suchen. Das haben wir dann auch getan, und wir konnten uns im Laufe des Spiels immer mehr Torchancen herausspielen", sagte Peter. "Wir hatten im Training vor dem Spiel unseren Fokus auf offensive Standardsituationen gelegt, daher freut es mich sehr, dass ein Tor auch aus einer Standard resultierte. Natürlich kann man noch an einigen Punkten feilen, aber das Spiel gibt uns eine große Portion Selbstvertrauen. Wir gehen gut vorbereitet in die folgenden Aufgaben."

Sterner trifft am Geburtstag

Unweit des berühmten Affenfelsens brachte Carlotta Wamser von der SGS Essen ihr Team schon früh mit 1:0 in Führung (7.). Nach der Pause erhöhten ihre Essener Kameradin Beke Sterner (68.), die ihr Team an ihrem 19. Geburtstag als Kapitänin aufs Feld führte, sowie schließlich Maja Sternad vom SV Werder Bremen zum 3:0-Endstand (83.).

Die Maßnahme in Südspanien diente als Vorbereitung auf die nächste Stufe der EM-Qualifikation Anfang April im eigenen Land, wenn es gegen Finnland, Russland und Belarus um einen Platz bei der EM-Endrunde in der Tschechischen Republik vom 27. Juni bis 9. Juli geht.

[dfb]