U 19-Frauen in EM-Quali gegen Finnland, Norwegen und Israel

Der kommende Jahrgang der deutschen U 19-Frauen trifft in der ersten EM-Qualifikationsrunde in Gruppe A4 auf Finnland, Norwegen und Israel. Dies ergab die heutige Auslosung im UEFA-Hauptquartier in Nyon. Die erste Runde wird im Herbst ausgetragen. Gastgeber und genaue Daten werden noch abgestimmt.

Die besten Drei der sieben Vierergruppen aus Liga A sowie die Gruppensieger aus der schwächer besetzten Liga B dürfen in der zweiten EM-Qualifikationsrunde im kommenden Frühling um die sieben Startplätze für die U 19-EURO 2024 neben Gastgeber Litauen spielen.

[dfb]