U 19-Frauen gegen Norwegen: Zweites Turnierspiel, zweiter Sieg?

Keine Zeit zum Verschnaufen: Beim Nationenturnier in La Manga geht es Schlag auf Schlag. Die U 19-Frauen treten knapp zwei Tage nach ihrem Auftaktsieg gegen Frankreich schon heute (ab 16 Uhr) an selber Stelle gegen Norwegen an.

"Das wird eine weitere schwierige Aufgabe. Norwegen ist eine Nation, die immer zu den stärksten zählt", sagt DFB-Trainer Michael Urbansky. "Die Norwegerinnen haben eine etwas andere Spielweise als die Französinnen. Wir wollen nicht nachlassen und uns im fußballerischen Bereich weiterentwickeln".

Für den DFB-Nachwuchs geht es zum Turnierabschluss am Montag (ab 14 Uhr) noch gegen Island. Danach steht vom 7. bis 13. April die 2. Runde der EM-Qualifikation an, wo es gegen Israel, Gastgeber Nordirland und Dänemark geht.