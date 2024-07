U 19-Frauen-EM: Das müssen Fans wissen

Nach der EM ist vor der EM: Während am Sonntag die UEFA EURO 2024 mit dem Finale Spanien gegen England zu Ende geht, beginnt gleichzeitig die Europameisterschaft der U 19-Frauen in Litauen. Das deutsche Team um Cheftrainer Michael Urbansky startet am Montag (ab 17 Uhr) in Gruppe B gegen die Niederlande ins Turnier. Wie sieht der Spielplan aus? Wo werden die Partien live übertragen? DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Endrunde.

Wo und in welchem Zeitraum findet die EM statt?

Die EM-Endrunde der U 19-Frauen findet vom 14. bis zum 27. Juli 2024 statt in Litauen statt. Gespielt wird im Darius und Girenas Stadion in Kaunas, im Jonava Stadion in Jonava und im Marijampolé Stadion in Marijampolé.

In welchem Modus wird bei der EM gespielt?

Die acht Endrunden-Teilnehmer sind in zwei Gruppen eingeteilt. In den Gruppen spielt jeder einmal gegen jeden, die beiden Besten ziehen jeweils ins Halbfinale ein. Die Sieger dieser beiden Partien spielen dann im Finale am 27. Juli um den Titel.

Wer sind die deutschen Gruppengegner und mögliche Gegner in der K.o.-Phase?

Das deutsche Team trifft zum Auftakt in Gruppe B am Montag um 17 Uhr deutscher Zeit auf die Niederlande. Am Donnerstag, 18. Juli, steht um 13 Uhr das Duell mit Irland an, ehe es zum Abschluss der Vorrunde am Sonntag, 21. Juli, um 13 Uhr gegen Titelverteidiger Spanien geht.

In Gruppe A spielen die Gastgeberinnen aus Litauen sowie England, Frankreich und Serbien. Als Gruppenerster würde das deutsche Team im Halbfinale gegen den Zweiten der Gruppe A spielen, als Gruppenzweiter entsprechend gegen den Ersten aus Gruppe A.

Wer überträgt die Spiele?

Streaminganbieter DAZN wird alle Partien des Turniers live und kostenfrei übertragen. Dafür ist lediglich die Erstellung eines Accounts auf der Plattform notwendig, nicht aber die Buchung eines Abonnements. Auch auf UEFA.tv können alle Turnierspiele live verfolgt werden.

Wie hat Deutschland bislang bei Europameisterschaften abgeschnitten?

Mit insgesamt sechs EM-Titeln ist Deutschland in der Altersklasse der U 19-Frauen Rekordsieger - gefolgt von Spanien und Frankreich mit jeweils fünf Siegen. Den letzten EM-Titel holte ein deutsches Team 2011, bei den beiden ersten Turniersiegen 2000 und 2001 wurden sie noch in der Altersklasse der U 18-Juniorinnen ausgetragen. In Litauen wird eine deutsche U 19 zum insgesamt 19. Mal an einer EM-Endrunde teilnehmen - auch das ist Rekord.

Im vergangenen Jahr bei der Endrunde in Belgien hat die DFB-Auswahl das Finale erreicht und unterlag dort Spanien nach Elfmeterschießen mit 2:3. In der Gruppenphase des Turniers in Litauen kommt es also zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels.

