U 19-Frauen besiegen auch Norwegen

Die U 19-Frauen haben beim Nationenturnier im spanischen La Manga auch ihr zweites Spiel gewonnen. Die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Urbansky setzte sich 2:0 (1:0) gegen Norwegen durch. Den ersten Auftritt hatte der DFB-Nachwuchs am Donnerstag 2:1 gegen Frankreich gewonnen. Sonja Merazguia erzielte bereits in der sechsten Spielminute den Führungstreffer, in der Nachspielzeit (90.+2) legte Gentiana Fetaj zum Endstand nach.

"Das war spielerisch ein Fortschritt, aber die Mannschaft war auch taktisch sehr diszipliniert", freute sich Urbansky. "Von den Abläufen war es sowohl defensiv, als auch offensiv ein Schritt nach vorne. Norwegen hat uns gefordert, gerade auch in der 2. Halbzeit in der Defensive, aber die Mannschaft ist stabil geblieben, hat sich gegenseitig unterstützt und am Ende verdient gewonnen", ergänzte der Coach.

Zum Turnierabschluss geht es am Montag (ab 14 Uhr) an selber Stelle gegen Island. Danach steht vom 7. bis 13. April die 2. Runde der EM-Qualifikation an, wo es gegen Israel, Gastgeber Nordirland und Dänemark geht.