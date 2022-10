U 19 feiert Last-Minute-Sieg in der Schweiz

Die U 19-Nationalmannschaft hat den ersten von zwei Härtetests gegen Topnationen bestanden. Nach geschaffter EM-Qualifikation mit drei Siegen im September gewann die Auswahl von DFB-Trainer Guido Streichsbier in einer hart umkämpften Partie in der Schweiz mit 2:1 (0:0).

Vor stimmungsvoller Kulisse in Solothurn brachte Keke Topp die DFB-Auswahl mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze in Führung (62.). Dann wurde es turbulent: Kurz vor Schluss glich David Piffero per Kopf nach einem Freistoß aus dem Halbfeld für die Gastgeber aus (86.). In der 88. Minute hatte Deutschland zunächst noch großes Pech, als ein Schuss vom Innenpfosten an den Schweizer Torwart und von dort aus zurück ins Feld sprang. In der Nachspielzeit stellte der eingewechselte Brajan Gruda dann aber doch noch den umjubelten deutschen Sieg sicher (90.+3).

In der ersten Halbzeit hat man schon gesehen, dass wir heute einige Debütanten dabei hatten. Nach der Pause haben wir es dann gut gemacht, obwohl wir nach der Führung zwingend das 2:0 hätten nachlegen müssen", sagte Streichsbier. "Am Ende war es dann etwas wild. Aber es ist klasse, dass die Mannschaft am Ende die Mentalität hatte, das Spiel noch für sich zu entscheiden."

Weiteres Länderspiel gegen Spanien am Dienstag

Am Dienstag (ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben MAXX) wartet mit dem Duell gegen Spanien in Pforzheim eine weitere Standortbestimmung auf die DFB-Auswahl. Die Partie im Stadion im Brötzinger Tal ist bereits ausverkauft.

Im November reisen die U 19-Männer noch zu einem Vier-Länder-Turnier nach Malta, die 2. EM-Qualifikationsrunde findet Ende März 2023 statt.

[dfb]