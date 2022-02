U 19 feiert Kantersieg gegen Norwegen

Die deutschen U 19-Frauen haben beim Turnier im spanischen Marbella mit einem deutlichen 7:0 (3:0) gegen Norwegen einen perfekten Jahresauftakt gefeiert. Am Dienstag (ab 13 Uhr) wartet in La Línea de la Concepción im zweiten und abschließenden Spiel das Duell mit der Auswahl der Schweiz.

Bereits in der ersten Minute brachte Maja Sternad die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter in Führung, Sternads Bremer Teamkollegin Tuana Keles legte in der 15. Minute bei ihrem U 19-Debüt den zweiten Treffer nach. In der 28. Minute sorgte erneut Sternad per Handelfmeter für die klare Pausenführung.

Sofie Zdebel (78.) und Debütantin Clara Fröhlich (beide Bayer Leverkusen) per Foulelfmeter (82.) bauten das Resultat in der Schlussphase weiter aus, ehe Carlotta Wamser von der SGS Essen (85.) und Dilara Acikgöz (Eintracht Frankfurt) mit einem erneuten Foulelfmeter (90.) für den Endstand sorgten. Für Keles, Fröhlich und Acikgöz war es jeweils der erste Länderspieltreffer.

Peter: "Auch nach dem 6:0 weiter Druck gemacht"

"Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf schon wider. Das 1:0 nach nur 25 Sekunden hat natürlich für Selbstbewusstsein gesorgt", freute sich Peter nach dem klaren Erfolg. "Es gab zwar ein, zwei brenzlige Situationen, wo der Anschlusstreffer hätte fallen können, aber gerade in der zweiten Halbzeit haben wir die Partie beherrscht und auch nach dem 6:0 weiter Druck gemacht."

Die Maßnahme in Spanien dient als Vorbereitung auf die 2. EM-Qualifikationsrunde Anfang April (04.-12.04.2022) im eigenen Land, wenn es gegen Finnland, Russland und Belarus um einen Platz bei der EM-Endrunde in der Tschechischen Republik (27.06.-09.07.2022) geht.