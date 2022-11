U 19 feiert Auftaktsieg gegen Polen

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in das Vorbereitungsturnier auf Malta gestartet. Gegen Polen gelang der Mannschaft von DFB-Trainer Guido Streichsbier im Gozo Stadium in Xewkija ein klares 3:0 (1:0). Polen scheiterte in der zweiten Halbzeit beim Stand von 1:0 mit einem Strafstoß an Keeper Max Weiß. Gastgeber Malta (Samstag, ab 12.30 Uhr) und Portugal (Dienstag, ab 18 Uhr) lauten die weiteren Gegner.

"Wir haben uns bei sehr windigen Bedingungen gut reingekämpft und hätten den Sack schon früher zumachen können", sagte Streichsbier. "Wir haben nach der Pause nur für zehn Minuten ein wenig den Faden verloren, sind danach aber gut zurückgekommen und haben am Ende verdient gewonnen".

Brajan Gruda legte mit seinem Treffer in der 33. Minute den Grundstein für den Sieg, den Muhammed Damar per Strafstoß in der 76. und Nicolo Tresoldi in der 81. Minute in trockene Tücher brachten.