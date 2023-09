Trainerin Kathrin Peter: "Wir wissen an welchen Stellschrauben wir arbeiten müssen"

U 19 erkämpft Remis gegen England

Die deutschen U 19-Frauen haben sich in einer turbulenten Partie 3:3 (2:0) von England getrennt. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter lag im St. Georges Park im englischen Burton-upon-Trent 2:0 nach der ersten Halbzeit in Führung.

Mathilde Janzen (27.) und Alara Şehitler (42.) trafen für die deutsche Auswahl. Doch in der zweiten Hälfte blühten auch die Engländerinnen auf, kamen zum Ausgleich durch Poppy Pritchard (46., 58.) und drehten die Partie schließlich durch Lexi Potter (66.) zum 3:2. Die deutsche Mannschaft erkämpfte sich am Ende jedoch ein verdientes 3:3 durch Melina Reuter (79.).

Peter: "Wir haben das Spiel wieder gut in den Griff bekommen"

"Insgesamt war es ein gutes Spiel auf europäischem Topniveau von beiden Mannschaften", sagte Kathrin Peter nach dem intensiven Spiel. "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und eine gute Mannschaftsleistung gezeigt. In der Halbzeit haben wir fünfmal gewechselt. Danach haben wir kurzzeitig Probleme in der Ordnung gehabt und mussten uns finden. Das wurde knallhart bestraft mit den drei Gegentoren. Anschließend haben wir das Spiel aber wieder gut in den Griff bekommen und uns Vorteile erspielt."

"Ich denke es ist ein verdientes Unentschieden. Zum Schluss hatten wir sogar noch zwei großen Chancen und somit den Sieg in unseren eigenen Händen. Wir fahren zufrieden nach Hause und wissen an welchen Stellschrauben wir arbeiten müssen für die nächsten Spiele, bei denen wir auf defensivere Mannschaften treffen werden", erklärte Peter weiter.

EM-Quali gegen Israel, Norwegen und Finnland

In der EM-Quali geht es für die U 19 gegen Israel (25. Oktober), Norwegen (28. Oktober) sowie Finnland (31. Oktober) weiter.

Die besten Drei der sieben Vierergruppen aus Liga A sowie die Gruppensieger aus der schwächer besetzten Liga B sichern sich ihren Startplatz für die zweite Qualifikationsrunde im kommenden Frühjahr. Dort schaffen die sieben Gruppensieger den Sprung zur U 19-EURO 2024 in Litauen.

[dfb]