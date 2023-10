U 19: EM-Quali wird verschoben

Die erste EM-Qualifikationsrunde für die U 19-Frauen muss verschoben werden. Die UEFA traf die Entscheidung, die Pflichtspiele der deutschen Qualifikationsgruppe vom Oktober in den November zu verschieben, um Israel – Gruppengegner der deutschen Mannschaft – die Möglichkeit zu geben, sich an der Qualifikation zu beteiligen. Die Pflichtspiele, die eigentlich vom 25. bis 31. Oktober in Finnland ausgetragen werden sollten, werden nun Ende November und Anfang Dezember stattfinden. Konkret werden die deutschen U 19-Frauen am 29. November auf Israel, am 2. Dezember auf Norwegen und am 5. Dezember auf Gastgeber Finnland treffen. Cheftrainerin Kathrin Peter sagt: "Wir waren natürlich gut vorbereitet und voller Vorfreude auf die erste Qualirunde. Leider haben die aktuellen Geschehnisse eine Verlegung dieses Turniers notwendig gemacht, so dass wir die Spiele nun im November nachholen werden."

Um den U-Nationalspielerinnen dennoch eine Maßnahme im Oktober zu ermöglichen, wird Peter einen U 20-Kader benennen, der im vorgesehenen Abstellungszeitraum in der Sportschule Wedau in Duisburg zusammenkommen wird. Während der Maßnahme sollen auch Testspiele stattfinden. "Die für November geplante U 20-Länderspielreise nach Portugal kann wegen der Verschiebung leider nicht stattfinden. Wir nehmen die Dinge, wie sie sind und werden darum in der aktuellen Abstellungsperiode kurzfristig die U 20 zum Lehrgang einladen. Wichtig ist, dass auch dieses Team in Vorbereitung auf die WM im nächsten Jahr in Kolumbien gefördert wird. In diesem Zusammenhang möchte ich den Vereinen danken, die flexibel sind und die Entscheidungen mittragen", sagt Peter und fügt hinzu: "Jetzt freuen wir uns darauf, die Mädels zum ersten Mal nach der U 19-EM als U 20-Team wiederzusehen und im Lehrgang genug Zeit zu haben, erste Themen in Richtung U 20-Weltmeisterschaft 2024 zu erarbeiten."