U 19-EM-Quali: Auftaktspiel gegen Israel

Für die deutschen U 19-Frauen steht ab heute die erste Herausforderung der neuen Spielzeit an. Gegen Gastgeber Israel (ab 16 Uhr) startet die erste Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2023 in Belgien. Für die Spiele des Mini-Turniers gegen Österreich, die Ukraine und die Gastgeberinnen hatte DFB-Trainerin Kathrin Peter Ende Oktober einen 20-köpfigen Kader nominiert.

"Nach zwei intensiven Lehrgängen am Campus in Frankfurt und in Duisburg-Wedau gehen wir gut vorbereitet in die ersten Länderspiele der Saison. Wir freuen uns auf die Herausforderungen in der ersten Qualifikationsrunde zur UEFA U 19-EM, in der wir mit Gastgeber Israel, der Ukraine und Österreich auf sehr unterschiedliche Mannschaften treffen werden", so Peter. "Unser Ziel ist es natürlich, Gruppensieger zu werden, um uns eine gute Ausgangslage für die zweite Qualifikationsrunde im April zu erspielen. Die Reise nach Israel wird aber auch abseits des Platzes sicher sehr eindrücklich werden. Ich hoffe, dass Zeit und Raum bleiben werden, um sich auch den gesellschaftspolitischen, historischen und sozialen Themen widmen zu können."

Nach dem Auftakt in Ramat Gan gegen die Israelinnen geht es im zweiten Spiel am Freitag (11. November, ab 10 Uhr) in Shefayim gegen die Ukraine, ehe am kommenden Montag (14. November, ab 16 Uhr) an selber Stelle das Nachbarschaftsduell mit Österreich wartet. Der Gruppenletzte der ersten Qualifikationsrunde steigt für die zweite Qualifikationsrunde in Liga B ab und hat keine Chance mehr, sich für die EM-Endrunde zu qualifizieren. Für die anderen drei Nationen geht es um eine gute Ausgangslage für die Auslosung der zweiten Qualifikationsrunde.