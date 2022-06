U 19-EM in Tschechien: FAQ zum Turnierstart

Mit Vorfreude blickt die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft auf die kommende Woche. Am 27. Juni fällt der Startschuss zur Europameisterschaft in Tschechien. DFB.de beantwortet hierzu die wichtigsten Fragen.

Wann und wo findet die U 19-Europameisterschaft statt?

Die Europameisterschaft der U 19-Frauen findet nach zweijähriger Coronapause in diesem Jahr in Tschechien statt. Das Turnier startet am Montag, den 27. Juni. Das Finale wird am 9. Juli im Městský Stadium in Opava ausgetragen.

Wie hat sich Deutschland für die Europameisterschaft qualifiziert?

Zu Beginn der EM-Qualifikation setzte sich die deutsche Mannschaft souverän gegen Slowenien, Russland und Belgien durch, machte es dann aber am Ende der Qualifikation richtig spannend. Im einzigen Spiel der zweiten Qualifikationsphase lieferte sich die DFB-Auswahl mit Finnland einen echten Krimi. Nach einem Unentschieden (1:1) in der regulären Spielzeit sicherte sich die deutsche Mannschaft erst im Elfmeterschießen das Ticket zur EM nach Tschechien.

Welche Mannschaften nehmen an der Europameisterschaft teil?

Neben Deutschland und Gastgebernation Tschechien haben sich sechs weitere Mannschaften für das europäische Top-Turnier qualifiziert. Mit dabei sind auch die Titelverteidigerinnen aus Frankreich. Die restlichen Nationen sind Italien, Spanien, Norwegen, England und Schweden. Jeweils vier Mannschaften spielen in zwei Gruppen gegeneinander. Die zwei Gruppenbesten ziehen ins Halbfinale ein.

Mit welchem Aufgebot reist Deutschland nach Tschechien?

DFB-Trainerin Kathrin Peter hat 20 Spielerinnen in den deutschen Kader berufen. Da sich die U 19-Europameisterschaft und die Vorbereitung der U20-Frauen-Weltmeisterschaft in Costa-Rica überschneiden, reist die deutsche Mannschaft mit einem sehr jungen Aufgebot an. Für die Spielerinnen ist die Europameisterschaft in Tschechien das erste große internationale Turnier.

Welche Gegner erwartet die deutsche U 19-Auswahl in der Gruppenphase?

Deutschland wurde zusammen mit Schweden, Norwegen und England in Gruppe B gelost. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter startet am Montag (ab 15 Uhr) gegen Schweden in das Turnier. Am 30. Juni (ab 15 Uhr) trifft Deutschland auf Norwegen, bevor die Gruppenphase mit der Partie gegen England am 3. Juli (ab 20 Uhr) endet.

Wie hat Deutschland in den letzten Jahren bei der U 19-Frauen-Europameisterschaft abgeschnitten?

Insgesamt sechs Mal gewann Deutschland den Europameistertitel und gilt damit als Rekordsieger. Das letzte Mal gewann eine deutsche U 19-Mannschaft das Turnier im Jahr 2011, 2018 schafften sie es zuletzt ins Finale.

Wo kann man die Spiele sehen?

Auf uefa.tv werden die deutschen Spiele übertragen. Zusätzlich werden dort auch die Höhepunkte aller Spiele ab Mitternacht zu sehen sein.

[lys]