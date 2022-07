U 19 benötigt hohen Sieg und Schützenhilfe

Zweimal die bessere Mannschaft gewesen, zweimal verloren: Für die deutschen U 19-Frauen läuft die Europameisterschaft in der Tschechischen Republik bislang noch nicht nach Wunsch. Dennoch ist der Einzug ins Halbfinale mit einem deutlichen Sieg gegen England heute (ab 20 Uhr, live auf uefa.tv) in Karvina theoretisch weiterhin möglich. Dafür muss die DFB-Auswahl mit drei Toren Unterschied gewinnen und Norwegen im Parallelspiel gegen Schweden in Opava verlieren.

Die deutsche Startelf: Winkler - Deutsch, Zimmer (K), Fröhlich, Dilara Acikgöz - Ilayda Acikgöz - Mattner-Trembleau, Büchele, Kett, Kockmann - Mühlhaus.

"Für uns gilt es jetzt, mit Volldampf ins letzte Spiel zu gehen und da alles reinzuhauen", sagt DFB-Trainerin Kathrin Peter. "Rechnerisch ist noch alles möglich. Wir müssen wieder aufstehen und nach vorne blicken - dann mit mehr Ruhe und Abgeklärtheit vor dem Tor. Wir geben nicht auf."