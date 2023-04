U 19 bei der EM gegen "spannende Gegner"

Die deutschen U 19-Frauen treffen in der Vorrunde der EURO im Sommer auf Gastgeber Belgien, Österreich und die Niederlande. Dies ging aus der Auslosung hervor, die am Vormittag im Hauptquartier des belgischen Verbandes in Tubize vorgenommen wurde. In der anderen Gruppe messen sich Island, Frankreich, Tschechien, Titelverteidiger Spanien.

Zum Auftakt trifft das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter in Gruppe A am Dienstag, 18. Juli 2023, auf Österreich, bevor es im zweiten Vorrundenspiel am Freitag, 21. Juli, gegen Belgien geht. Der Abschluss der Vorrunde steigt am Montag, 24. Juli, gegen die Niederlande.

Kathrin Peter: "Tolle Spiele garantiert"

Kathrin Peter sagt: "Uns wurden drei sehr spannende Gegner zugelost. Wir freuen uns besonders, gegen den Ausrichter Belgien spielen zu dürfen und hoffen natürlich auf eine tolle Kulisse vor vielen Fans. Mit Österreich haben wir noch eine Rechnung offen, sie haben uns in der ersten Qualifikationsrunde geschlagen und jetzt werden wir die Chance bekommen, das richtigzustellen. Die Niederlande ist dazu einfach ein super Gegner. Da sind tolle Spiele garantiert und darauf freuen wir uns sehr – genauso wie auf die drei Vorbereitungslehrgänge, die nach der Saison und einem kurzen Urlaub für die Spielerinnen anstehen werden."

Das Halbfinale wird am Donnerstag, 27. Juli, ausgetragen, das Finale findet am Sonntag, 30. Juli, in Löwen statt. Gespielt wird außerdem in zwei Stadien in Tubize sowie in La Louvière. Zuletzt gelang es einer deutschen Auswahl 2011 in Italien, den EM-Titel in dieser Altersklasse zu erringen.

Das Erreichen des Halbfinals wäre für die deutschen U 19-Frauen gleichbedeutend mit der Qualifikation für die FIFA U 20-Weltmeisterschaft in 2024.

