U 19 bei der EM gegen Niederlande, Irland und Spanien

Die deutschen U 19-Frauen treffen in der Vorrunde der EURO im Sommer in Gruppe B auf die Niederlande, die Republik Irland und Titelverteidiger Spanien. Dies ging aus der Auslosung hervor, die am frühen Abend in der Žalgirio Arena von Kaunas vorgenommen wurde. In der anderen Gruppe messen sich Gastgeber Litauen, Frankreich, England und Serbien.

Die Endrunde startet am 14. Juli 2024 und wird an drei Spielorten ausgetragen: Im Darius und Girenas Stadion in Kaunas, dem Jonava Stadion in Jonava und dem Marijampolé Stadion in Marijampolé. Die beiden Erstplatzierten der beiden Gruppen qualifizieren sich für das Halbfinale. Das Endspiel findet am 27. Juli statt.

Zuletzt gelang es einer deutschen Auswahl 2011 in Italien, den EM-Titel in dieser Altersklasse zu erringen.