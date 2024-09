U 18 zum Turnierabschluss gegen Tschechien

Zwei Spiele, zwei Siege: Der Vaclav Jezek Cup in Tschechien läuft für die deutschen U 18-Junioren bislang perfekt. Heute (ab 15 Uhr) geht es für die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns nun zum Abschluss in Lanzhot gegen die Auswahl des Gastgebers.

"Wir haben in den ersten Spielen zu viele hundertprozentige Chancen nicht genutzt, daran müssen wir arbeiten", sagt Christian Wörns. "Wenn es in wichtigen Spielen gegen starke Gegner Spitz auf Knopf steht, bekommt man nicht so viele Gelegenheiten."

Für die U 18 geht es Ende Oktober (27. - 30.10.2024) mit einem weiteren Lehrgang weiter, ehe vom 11. bis 20. November die nächsten beiden Länderspiele im Rahmen des Trainingslagers im spanischen Oliva Nova warten. Die Gegner stehen noch nicht fest.