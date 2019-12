U 18 zum Turnierabschluss gegen Israel

Heute (ab 17 Uhr) steht für die deutschen U 18-Junioren beim Winterturnier in Israel das abschließende Spiel an. Gegner in Ramat Gan ist die Auswahl der Gastgeber. Für den Turnierverlauf ist die Partie zwar ohne Belang, Serbien steht nach zwei Siegen schon als Sieger fest, doch soll im zweiten Länderspiel des Jahres das erste Erfolgserlebnis her.

Die Leistung gegen die Serben hatte für DFB-Trainer Christian Wörns im Großen und Ganzen schon gepasst, jetzt soll auch das Ergebnis stimmen. "Wir müssen die einfachen Fehler abstellen", fordert der 47-Jährige, der beim zweiten Auftritt im Nahen Osten aus Gründen der Belastungssteuerung einmal komplett durchwechseln wird. Die elf Spieler aus dem 22er-Kader, die im Serbien-Spiel nicht zum Einsatz kamen, stehen gegen die Israelis in der Startelf.