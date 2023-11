U 18 zum Jahresabschluss gegen Portugal

Für die deutsche U 18-Nationalmannschaft steht heute (ab 12 Uhr) zum Abschluss des Lehrgangs im spanischen Alicante das zweite Testspiel an. In der Pintar Arena trifft das Team von Hanno Balitsch auf Portugal. Im ersten Test unterlag die DFB-Auswahl der Tschechische Republik mit 1:2.

Die Startelf: Rodtnick - Müller, Wurm, Ogbemudia, Reich - Afuetozia, Bayindir, Bröger - Malanga, Koch, Scott

"Wir hatten in den vergangenen Tagen Zeit, das Spiel gegen Tschechien zu analysieren, haben unsere Schlüsse daraus gezogen und im Training noch mal neue Akzente gesetzt", sagt der 42 Jahre alte Balitsch, der die neue U 18 in Spanien zum ersten Mal bei einem offiziellen Länderspiel als Chefcoach an der Seitenlinie betreut.

Die beiden Partien sind zugleich der Jahresabschluss. Der DFB-Nachwuchs trifft sich erst im März 2024 wieder zu einem Lehrgang mit zwei Länderspielen. Die Gegner stehen noch nicht fest.

[dfb]