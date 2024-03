U 18 will gegen England nachlegen

Ein Sieg eingefahren, der nächste soll folgen: Die U 18-Nationalmannschaft trifft beim Vier-Nationen-Turnier in Spanien nach dem 1:0 zum Auftakt gegen die Niederlande heute (ab 13 Uhr, live auf Youtube) erneut in San Pedro del Pinatar auf England. Zum Turnierabschluss geht es am Montag (ab 10.45 Uhr) an selber Stelle gegen Tschechien.

Die Startelf: Schmitt - da Silva Moreira, Odogu, Herwerth, Kabar - Müller - Alfa-Ruprecht, Dardai, Darvich (C), Brunner - Moerstedt.

"Mit England erwartet uns ein Gegner, der vielleicht noch ein bisschen besser ist als die Niederlande", sagt Trainer Hanno Balitsch. "Wir haben aber gezeigt, dass wir die nötige Intensität auf den Platz bringen können. Wir werden wieder eine Geschlossenheit und Kompaktheit brauchen, um das Spiel für uns zu entscheiden. Wünschenswert wäre, dass wir unsere Chancen im Vergleich zum Spiel gegen die Niederlande besser nutzen und früher treffen."

[dfb]