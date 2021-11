Guido Streichsbier: "Noch nie ein Spiel mit so vielen Chancen verloren"

U 18 verliert zweiten Test gegen Dänemark

Die deutschen U 18-Junioren haben den zweiten Test gegen Dänemark verloren. Drei Tage nach dem spektakulären Unentschieden unterlag das Team von DFB-Trainer Guido Streichsbier diesmal den Dänen in Bremen mit 1:2 (1:0).

Die DFB-Auswahl ging am Weserstadion durch Mika Baur in der 38. Minute in Führung und konnte diese auch bis zur Schlussphase halten. Dann allerdings drehten Oliver Ross (85.) und Silas Andersen (89.) mit zwei späten Toren das Spiel zugunsten der dänischen Juniorenauswahl.

Streichsbier: "Schon ein bisschen kurios"

"Ich habe noch nie ein Spiel mit so vielen Chancen verloren", sagt Streichsbier. "Wir müssen zur Halbzeit schon mit 4:0 führen, treffen alleine sechsmal Aluminium. Nach der Pause haben wir noch zwei hochkarätige Möglichkeiten, das war schon ein bisschen kurios. In der Schlussphase wittern die Dänen dann Morgenluft und stochern den Ball bei zwei Standardsituationen rein. Aber das ist eben die 'Härte des Fußballs', das müssen die Jungs jetzt verstehen."

Für die U 18-Junioren steht zum Jahresabschluss noch das Winterturnier in Israel vom 10. bis 17. Dezember auf dem Programm.

[dfb]