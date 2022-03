U 18 verliert Test gegen die Niederlande

Die deutschen U 18-Junioren haben im Test gegen die Niederlande eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Das Team von DFB-Trainer Guido Streichsbier verlor gegen den deutschen Nachbarn in der Felsenberg Arena in Schwieberdingen mit 1:4 (0:2). Im ersten Spiel im Rahmen der Maßnahme in Stuttgart hatte die U 18-Auswahl ein sehr achtbares 1:1 gegen Frankreich geholt.

Bereits früh in der Partie geriet das DFB-Team durch Tore von Sam De Grand (8.) und Michel Driezen (27.) in Rückstand. Yusuf Kabadayi vom FC Bayern München ließ Deutschland mit dem Anschlusstreffer (61.) zwar noch einmal hoffen, Sil Swinkels (74.) stellte jedoch zuerst den alten Abstand wieder her, bevor Bayron Strijdonck in der 87. Minute den Treffer zum 1:4-Endstand markierte.

Zum Abschluss des Länderspieljahres wartet vom 8. bis 12. Mai ein letzter Lehrgang auf die U 18, in dessen Rahmen am 11. Mai in Tubize das Duell mit Belgien steigt.