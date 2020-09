U 18 verliert gegen Dänemark

Die deutsche U 18-Nationalmannschaft hat zum Auftakt der Länderspielsaion den ersten von zwei Vergleichen mit Dänemark verloren. In Leipzig unterlag das neu zusammengestellte Team von DFB-Trainer Manuel Baum der dänischen U 18-Auswahl 1:3 (1:1). Bereits am Montag (ab 12 Uhr) besteht die Chance zur Revanche, dann trifft das deutsche Team erneut in Leipzig auf den dänischen Nachwuchs. Aufgrund der Corona-Pandemie wird auch dieses Spiel sowie alle Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

In der RBL-Akademie am Cottaweg sorgte Verteidiger Arbnor Aliu von Schalke 04 zunächst für die deutsche Führung (26.). Doch noch vor der Pause kam das dänische Team durch den Treffer von Stürmer Wahidullah Faghir zum Ausgleich (40.). Im zweiten Durchgang drehte schließlich Jakob Breum vom Odense BK mit einem Doppelpack (46., 61.) die Partie zu Gunsten der Gäste.

[dfb]