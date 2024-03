U 18 unterliegt Tschechien in Unterzahl

Die deutsche U 18-Nationalmannschaft hat das Vier-Nationen-Turnier in Spanien abgeschlossen. Im letzten Spiel des Turniers unterlag die Mannschaft von DFB-Trainer Hanno Balitsch in San Pedro del Pinatar dem Nachwuchs von Tschechien 1:4 (1:1). Zum Auftakt hatte sich der DFB-Nachwuchs mit 1:0 gegen die Niederlande durchgesetzt, im anschließenden Klassiker gegen England trennte sich die deutsche Mannschaft in Pinatar 0:0.

"In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel", sagte Hanno Balitsch. "Die Rote Karte hat uns dann eingeschränkt und das Spiel entschieden. Wir bekommen dann drei Tore in drei Minuten, und daraus müssen wir lernen, das darf nicht passieren. Ich habe den Jungs aber auch gesagt, dass wir in den letzten Tagen hier super gearbeitet haben und darauf aufbauen können."

Nach der Pause in Unterzahl

Der deutsche Nachwuchs startete schwungvoll in die Partie und ging durch Nuha Jatta (13.) bereits früh in Führung. Doch die Antwort der Tschechen ließ nicht lange auf sich warten: Pikolon (18.) traf zum 1:1-Pausenstand.

Die zweite Halbzeit begann schlecht für die DFB-Auswahl, Farid Alfa-Ruprecht sah in der 47. Minute die Gelb-Rote Karte. Durch die Unterzahl ergaben sich immer wieder Räume für die Tschechen, die Taus (63.) zur Führung nutzte. Danach ging es schnell, Kacor (66.) und Pikolor (69.) schraubten das Ergebnis mit ihren Treffern in die Höhe.

Die deutsche Mannschaft kommt im Mai noch einmal zu einem abschließenden Lehrgang zusammen und spielt dabei am 22. Mai in Verden ein letztes Länderspiel gegen Dänemark.

[dfb]