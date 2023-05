U 18 unterliegt Dänemark im zweiten Test

Die deutschen U 18-Junioren haben ihren zweiten Vergleich mit der Auswahl Dänemarks verloren. Nach dem 5:2 (0:2) im ersten Duell am Montag unterlag die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns dem dänischen Nachwuchs heute in Wolfsburg mit 0:3 (0:1).

"Wir hatten heute eine komplett neue Mannschaft auf dem Feld und wollten Spieler sehen, die sonst vielleicht nicht so im Fokus stehen", sagte Wörns. "Die erste Halbzeit war ordentlich mit den ersten beiden guten Chancen für uns, inklusive eines Pfostentreffers. Dann geraten wir unglücklich durch einen Fehler in Rückstand, halten das Spiel aber nach der Pause offen und bekommen am Ende noch zwei weitere Gegentore".

Conrad Harder brachte den dänischen Nachwuchs kurz vor der Halbzeitpause in Führung (38.). Thomas Jörgensen erhöhte in der Schlussphase (77.), ehe Ole Jacobsen den Endstand herstellte (88.).