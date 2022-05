U 18 trifft im letzten Test auf Belgien

Nach den Tests gegen Frankreich (1:1) und die Niederlande (1:4), in denen die deutsche U 18-Nationalmannschaft zwei verschiedene Gesichter gezeigt hatte, trifft das Team von DFB-Trainer Guido Streichsbier am Mittwoch, 11. Mai (ab 15 Uhr), im abschließenden Test vor der im September beginnenden EM-Qualifikation in Hasselt auf Belgien. Für den Lehrgang vom 8. bis 12. Mai hat Streichsbier 18 Spieler nominiert, 13 weitere Akteure stehen auf Abruf bereit.

"Das Spiel in Belgien ist für uns der letzte Test, bevor im September die EM-Qualifikation beginnt", sagt Guido Streichsbier. "Aufgrund einiger Wettbewerbe sowie Schulabschlussprüfungen haben wir den Kader im Vergleich zum März noch einmal angepasst. 14 der 18 eingeladenen Spieler waren in dieser Saison bereits bei uns am Start und sind bereit, sich mit einem starken belgischen Team zu messen."

[dfb]