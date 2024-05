U 18 trennt sich Remis von Dänemark

Die deutschen U 18-Junioren haben ihre Saison mit einem Remis abgeschlossen. Im Rahmen eines viertägigen Lehrgangs trennte sich die Auswahl von DFB-Trainer Hanno Balitsch im niedersächsischen Verden mit 1:1 (0:0) von Dänemark. Die Partie diente bereits als Vorbereitung auf die ab September startende U 19-EM-Qualifikation.

"Das Unentschieden ist gerecht. Dänemark war einen Tick eingespielter als wir und der erwartet schwere Gegner", sagte Balitsch. "Wir haben aber mit Leidenschaft dagegengehalten, uns nach dem Rückstand gesteigert und uns den Ausgleichstreffer somit verdient. Besonders zufrieden bin ich, wie wir in der Schlussphase noch auf Sieg gespielt haben. Das zeigt, dass die Jungs auch enge Spiele unbedingt für sich entscheiden wollen."

Vor 2148 Zusehenden geriet die DFB-Auswahl im Stadion am Berliner Ring kurz nach der Halbzeit durch einen Gegentreffer des Dänen Sebastian Biller in Rückstand (48.). Erst in der Schlussviertelstunde gelang Farid Alfa-Ruprecht von Manchester City doch noch der umjubelte Ausgleich (77.).

