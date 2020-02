U 18-Tickets für Frankreich-Spiele

Zwei Heimländerspiele zum Jahresbeginn: Die deutsche U 18-Nationalmannschaft trifft auf die Auswahl Frankreichs - und das gleich doppelt. Der erste Vergleich findet am 26. März (ab 18 Uhr) in der "Sportclub Arena Verl" in Verl statt, das zweite Aufeinandertreffen folgt am 30. März (ab 18 Uhr) im "Stadion am Lotter Kreuz" in Lotte. Für beide Heim-Länderspiele sind nun die Tickets erhältlich - sowohl online via dfb.reservix.de als auch vor Ort in der Region. Bei beiden Partien gibt es ein spezielles Karten-Angebot für Vereine und Gruppen.

"Deutschland gegen Frankreich - das ist auch im Juniorenfußball ein echter Klassiker", sagt U 18-Trainer Christian Wörns, der den Jahrgang 2002 seit Sommer 2019 betreut: "Die Jungs möchten zeigen, dass sie einiges draufhaben und werden gegen einen solch starken Gegner wie Frankreich auch in puncto Mentalität und Athletik besonders gefordert sein. Ich erwarte zwei intensive Länderspiele, die uns definitiv weiterbringen werden. Für die Entwicklung der Spieler bedeuten solch internationale Vergleiche sehr viel. Ich bin sicher, dass die heimische Kulisse das Team zusätzlich motivieren wird."

Gruppentickets für Vereine ab zwei Euro erhältlich

Der DFB verkauft verschiedene Tickets zwischen zwei und acht Euro:

Stehplatz / Sitzplatz (Kategorie 2) / Sitzplatz (Kategorie 1) Verl: 4,00 Euro / 6,00 Euro / 8,00 Euro

Stehplatz / Sitzplatz Lotte: 4,00 Euro / 8,00 Euro

Gruppenticket (ab fünf Personen) Verl oder Lotte: 2,00 Euro pro Ticket

Die Eintrittskarten können direkt online via dfb.reservix.de bestellt werden. Die begehrten Gruppentickets, die der DFB in Kooperation mit dem Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen anbietet, sind ebenfalls im Internet verfügbar. Zudem werden die Karten auch an folgenden Vorverkaufsstellen angeboten:

SC Verl, Geschäftsstelle, Poststraße 36, 33415 Verl

SF Lotte, Geschäftsstelle, Jahnstraße 8, 49504 Lotte

alle bekannten Reservix- und ADticket-Vorverkaufsstellen

