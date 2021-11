U 18 testet heute gegen Dänemark

Nach der erfolgreichen Rückkehr auf den Platz mit drei Siegen beim Vier-Nationen-Turnier in der Tschechischen Republik trifft sich die U 18-Nationalmannschaft für einen Lehrgang mit zwei Länderspielen wieder. Gegner ist heute (ab 14 Uhr) und 15. November (ab 17 Uhr) in Bremen jeweils Dänemark.

Für die beiden Partien hat DFB-Trainer Guido Streichsbier drei Torhüter und 21 Feldspieler nominiert. Zehn Spieler könnten dabei ihr Länderspieldebüt bei der U 18 feiern. "In den vergangenen Jahren hatten wir in den unterschiedlichsten Altersstufen sportliche Vergleiche mit Dänemark, die alle große Herausforderungen waren", sagt Streichsbier. "Daher freuen wir uns auf die beiden Spiele und wollen an die positiven Eindrücke aus dem September anknüpfen."

Abseits des Feldes wird DFB-Botschafter Jimmy Hartwig die U 18-Juniorenauswahl in Bremen besuchen und einige Tage rund um die Dänemark-Spiele mit der Mannschaft verbringen. Geplant ist ein Teamabend mit einer Gesprächsrunde über Rassismus im Fußball - heute und zu Hartwigs aktiver Zeit in den 80er-Jahren.

[dfb]