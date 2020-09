U 18 testet erneut gegen Dänemark

Knapp 60 Stunden hatte die deutsche U 18-Nationalmannschaft Zeit, die Niederlage gegen Dänemark im ersten Länderspiel der Saison zu verarbeiten. Trotz Führung hatte es am Freitag gegen die Nordeuropäer nicht zu einem Erfolgserlebnis gereicht. Schon heute (ab 12 Uhr) kann das Team von DFB-Trainer Manuel Baum im Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig Wiedergutmachung gegen denselben Gegner betreiben.

"Es geht darum, einen tieferen Überblick über die Spieler zu bekommen", erklärt Baum vor dem zweiten Duell mit den Dänen, für die er lobende Worte findet: "Es ist klasse gegen eine so gute Mannschaft wie die Dänen spielen zu können und sich zu messen. Das sind wirklich super Erkenntnisse, die man aus solchen Partien erzielen kann". Zu seinem Team sagt er: "Man merkt den Spielern an, dass sie ein halbes Jahr lang keinen Fußball spielen durften", so Baum. "Es ist jedoch bemerkenswert und zugleich erfreulich, wie gerne die Spieler zur Nationalmannschaft kommen und vollen Einsatz zeigen".