U 18 startet ins Vier-Nationen-Turnier

Die deutschen U 18-Junioren legen wieder los, die ersten Länderspiele seit rund einem Jahr stehen an. In den Lehrgang vom 29. August bis kommenden Montag (6. September) ist die Teilnahme am Vier-Nationen-Turnier im tschechischen Budweis integriert. Heute (ab 17 Uhr) geht's in Frauenberg zum Auftakt gegen die Slowakei.

Am Freitag (ab 17 Uhr) geht es gegen Österreich weiter, ehe zum Abschluss am Sonntag (ab 14 Uhr) die Auswahl der Gastgeber wartet. DFB-Trainer Guido Streichsbier hatte Mitte August einen 24-köpfigen Kader für das Turnier nominiert.

Streichsbier sagt: "Nach dem Ausfall der U 17-EM für diesen Jahrgang freuen wir uns, jetzt wieder an den Start gehen zu können und in den ersten internationalen Vergleichen unser Können unter Beweis zu stellen."