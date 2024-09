U 18 startet gegen USA ins Nationen-Turnier

Die deutschen U 18-Junioren eröffnen ihre Saison hezte (ab 17 Uhr) mit dem ersten Spiel beim Vaclav Jezek Cup in Tschechien gegen die USA. DFB-Trainer Christian Wörns hatte Ende August seinen Kader für die erste Maßnahme des Länderspieljahres nominiert und neben drei Torhütern 21 Feldspieler berufen.

"Neues Spiel, neues Glück - wir übernehmen den Jahrgang von Michael Prus, mit dem ein sehr guter Übergang gelungen ist", sagt Christian Wörns. "Im Trainerteam wurden schon viele Spiele und auch Spieler gesichtet, wir freuen uns definitiv auf den neuen Jahrgang. Mit dem Vaclav Jezek Cup haben wir ein interessantes Turnier vor der Brust. Wir werden uns mit den USA, der Türkei und Tschechischen Republik messen und den Spielern auf den Zahn fühlen. Aufgrund des Zwei-Tage-Rhythmus' werden wir sowohl körperlich als auch mental an unsere Grenzen gehen müssen."

Im Rahmen des Vier-Länder-Turniers trifft die DFB-Auswahl zunächst heute in Mikulov auf die USA, am Freitag (ab 17 Uhr) geht es in Hustopece gegen die Türkei, ehe zum Abschluss am Sonntag (ab 15 Uhr) in Lanzhot das Duell mit Gastgeber Tschechien wartet.