U 18-Spieler zocken FIFA gegen Fans

Für einen Abend den Trainingsplatz mit den großen Stadien dieser Welt tauschen. Sich mit Gleichaltrigen messen. Zeigen, dass sie nicht nur mit den Füßen, sondern auch mit den Händen einiges draufhaben – lasst uns FIFA zocken!

Beim Community Cup der U 18-Nationalmannschaft duellierten sich vier Juniorennationalspieler in der Fußball-Simulation FIFA 21 mit ihren Fans. Ben Klefisch und Mehmet Ibrahimi machten den Anfang, Mesut Kesik und Emrehan Gedikli stiegen wenig später ebenfalls in das Online-Turnier ein.

"Ich habe mein Spiel 0:5 verloren", sagt Kesik und erklärt lachend: "Ich musste gegen einen eSportler ran, er war klar besser. Trotzdem habe ich mich im Rahmen meiner Möglichkeiten gut geschlagen." Der 18-jährige Mittelfeldspieler von Hertha BSC Berlin spielt in seiner Freizeit gerne FIFA, "aber nur am Wochenende und dann eher Pro Clubs." Ein anderer Spielmodus also.

Mesut Kesik: "Der FIFA-Abend war lustig und auch mal was Neues"

Gemeinsam weilt Kesik mit seinen Mitspielern derzeit in Ruit. An der Sportschule dort trainieren sie unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts mit den U 18-Junioren unter Coach Guido Streichsbier. Das FIFA-Community-Turnier stellte eine gerne wahrgenommene Abwechslung zu den intensiven Einheiten auf dem Rasen dar. "Der FIFA-Abend war lustig und auch mal was Neues", sagt Kesik. "Das können wir gerne wiederholen."

Zurück auf den echten Rasen: Insgesamt versammelte das Trainerteam um Streichsbier 25 Nachwuchsspieler um sich. Der U 20-Nationaltrainer vertrat Hannes Wolf, der die Mannschaft zur neuen Saison – dann als U 19 – wieder übernimmt. Sportlicher Höhepunkt des Lehrgangs bei Stuttgart war ein internes Testspiel am Dienstagabend.

Auch wenn Klefisch, Ibrahimi, Kesik und Gedikli allesamt im Viertelfinale ausschieden, war das FIFA-Turnier das Freizeit-Highlight für die U 18. Als Gewinner des Turniers, an dem insgesamt 35 Fans teilnahmen, durften sich Torben Zecher, Tobias Schuh, Sören Ibsch und Simon Zügel jeweils über ein nach Wunsch beflocktes DFB-Auswärtstrikot freuen. Für seinen Sieg im Finale erhält Schuh zusätzlich eine Einladung zu einem Länderspiel der U 19 inklusive Meet and Greet.

[jf]