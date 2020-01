U 18-Nationalspieler Sterner bleibt in Kiel

Kurz nach seinem Debüt für die deutsche U 18-Nationalmannschaft hat Mittelfeldspieler Jonas Sterner (17) bei Holstein Kiel seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der FC Viktoria Köln setzte ein eindrucksvolles Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung, der aktuelle Deutsche Meister Borussia Dortmund ist für das Topspiel in Köln gerüstet. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

Holstein Kiel: U 18-Nationalspieler Jonas Sterner hat bei Holstein Kiel einen ab dem 1. Juli 2020 gültigen Profivertrag unterschrieben. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler, der schon seit der U 15 für die Norddeutschen am Ball ist, lief bereits für die U 16- und U 17-Nationalmannschaften auf. In der laufenden Saison absolvierte Sterner 13 Partien in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren Bundesliga und debütierte im Dezember in der U 18-Nationalmannschaft. "Bei der KSV einen Profivertrag unterzeichnen zu dürfen, ist eine große Ehre für mich", sagt Sterner: "Das Vertrauen des Vereins möchte ich mit guten Leistungen zurückzahlen." Kiels Nachwuchsdirektor Fabian Müller betont: "Jonas ist ein sehr großes Talent. Er bringt schon jetzt konstant gute Leistungen in der A-Junioren-Bundesliga. Außerdem steht er zum Verein und denkt bereits wie ein Profi."

Dynamo Dresden: Der bisherige U 19-Trainer Willi Weiße hat jetzt auch offiziell das Amt des zweiten Co-Trainers der Profimannschaft von Dynamo Dresden übernommen. Der 31-Jährige hatte den Posten im Dezember übergangsweise unter Heiko Scholz und anschließend unter dem neuen Cheftrainer Markus Kauczinski kommissarisch begleitet. Seit Saisonbeginn betreute der A-Lizenz-Inhaber, der zuvor viele Jahre beim 1. FC Union Berlin tätig war, hauptverantwortlich die U 19 der Dresdner, die er bis zur Winterpause auf den siebten Tabellenplatz in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren Bundesliga Nordost und außerdem bis in das Halbfinale um den DFB-Pokal der Junioren führte. Beratend wird der ausgebildete Sportwissenschaftler und Pädagoge Weiße seinen bisherigen Co-Trainern Matthias Müller und Andreas Trautmann, die das Team gemeinsam bis zum Sommer übernommen haben, weiterhin zur Seite stehen. Am Samstag (ab 13 Uhr) startet Dynamo mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg ins neue Pflichtspieljahr 2020.

Borussia Dortmund: Für das Topspiel in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga beim Spitzenreiter 1. FC Köln (Sonntag, 11 Uhr) zeigt sich der Tabellenzweite und aktuelle Deutsche Meister Borussia Dortmund gut gerüstet. Gegen den Ligakonkurrenten VfL Bochum setzte sich das Team von BVB-Trainer Michael Skibbe 6:0 (1:0) durch. Dabei glänzte Ansgar Knauff als dreimaliger Torschütze. Außerdem waren Felix Schlüsselburg, Ramzi Ferjani und Max Meier für die Borussia erfolgreich. "Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben", so Michael Skibbe: "Die Leistung stimmt uns zuversichtlich für das Auftaktspiel in Köln." Der Trainer hofft, dass ihm der zuletzt erkrankte Niederländer Immanuel Pherai wieder zur Verfügung steht. Noch offen sind die Einsätze von Offensivspieler Giovanni Reyna, der den Sprung in den Profikader geschafft hat, und Torhüter Luca Unbehaun, der zuletzt bei der U 23 zwischen den Pfosten stand. Die Kölner, die das Hinspiel in Dortmund 2:0 gewonnen hatten, müssen im neuen Jahr auf ihren besten Torschützen verzichten. Sebastian Müller (13 Saisontreffer) hat sich in der Winterpause Arminia Bielefeld angeschlossen.

FC Viktoria Köln: Eine eindrucksvolle Aktion startete der FC Viktoria Köln für seine ältesten Nachwuchsmannschaften (U 16 bis U 19). Bei einer Führung durch das Kölner "EL-DE-Haus", einem bundesweit anerkannten NS-Dokumentationszentrum, setzten sich die jungen Viktoria-Kicker intensiv mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung auseinander, indem sie einen Einblick in die Arbeit der einstigen "Gestapo" und den kriminalpolizeilichen Behördenapparat während der Zeit des Nationalsozialismus bekamen. Jürgen Kohler, Trainer der U 19 in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga, lobte die Aktion. "Das war eine gute Möglichkeit, bei unseren jungen Spielern das Bewusstsein für Toleranz und gegen Rassismus zu schärfen", so der Weltmeister von 1990. "Das sind Dinge, die auch im Fußball wichtig sind. Schließlich spielen auch bei Viktoria Köln Spieler aus vielen verschiedenen Ländern." Die Veranstaltung mit den Jugendmannschaften fand im Zuge der Viktoria-Kampagne "Rechtsrheinisch gegen rechts" statt. Diese wurde 2017 ins Leben gerufen. Sie zielt darauf ab, die Jugendmannschaften aktiv daran zu erinnern, wie wichtig Vielfalt, Respekt und Akzeptanz in unserer Gesellschaft sind. "Neben dem Fußball hat die soziale Entwicklung der jungen Spieler bei Viktoria einen riesigen Stellenwert", teilte der Verein mit.

FC Bayern München: Die U19 des FC Bayern München, die in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga auf Platz zwei überwinterte, landete in ihrem vierten und abschließenden Testspiel auch den vierten Sieg. Gegen den 1. FC Union Berlin gewann die Mannschaft des Trainerduos mit Martin Demichelis und Danny Schwarz 3:2 (2:2). Marvin Cuni, Malik Tillman und Alex Timossi Andersson trafen für die Bayern. Tim Maciejewski und Fisnik Asllani erzielten die Tore für die Hauptstädter, die in der Staffel Nord/Nordost aktuell Rang vier belegen. "Wir sind auf einen wirklich starken Gegner getroffen und haben super dagegengehalten. Nun sind wir bereit für den Start", sagte Schwarz. Der Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters, der vor dem 15. Spieltag lediglich einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter VfB Stuttgart aufweist, startet am Samstag (ab 11 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern in den Saisonendspurt.

FC Augsburg: Um seine Nachwuchsförderung gezielt weiterzuentwickeln, hat der FC Augsburg eine neue Position geschaffen, die Ex-Profi Christoph Janker besetzen wird. Der 34-Jährige, der zwischen Januar 2015 und 2019 viereinhalb Jahre in der Bundesliga das FCA-Trikot getragen hatte, wird ab 1. Februar als Talente-Manager tätig sein. In dieser Funktion wird Janker die individuelle Betreuung der Top-Talente übernehmen und somit als Bindeglied zwischen der Nachwuchsabteilung und der Lizenzmannschaft fungieren. "Es ist schön, nach meiner aktiven Zeit als Fußballer nun in einer neuen Funktion zum FCA zurückkehren zu können", erklärt Christoph Janker. "Ich freue mich riesig auf diese spannende Aufgabe, bin hochmotiviert, um tatkräftig zu unterstützen, damit wir die Nachwuchsförderung noch gezielter und individueller betreiben können“, so Janker, der während seiner aktiven Zeit als Fußballer bereits ein Bachelor-Studium der Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen hat. Zuletzt hospitierte der ehemalige Bundesliga-Profi, der in seiner Jugend selbst in einem Nachwuchsleistungszentrum gefördert wurde, bei verschiedenen Vereinen und Verbänden, um Erfahrungen zu sammeln und Strukturen vor allem im Nachwuchsbereich kennenzulernen. Außerdem absolviert er seit 2017 ein berufsbegleitendes Master Studium of Business Administration (MBA).

