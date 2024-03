U 18 mit torlosem Remis gegen England

Die U 18-Nationalmannschaft ist beim Vier-Nationen-Turnier in Spanien auch in ihrem zweiten Spiel ohne Gegentor geblieben. Im Klassiker gegen England trennte sich die Mannschaft von DFB-Trainer Hanno Balitsch in San Pedro del Pinatar 0:0 (0:0). Das anschließende Elfmeterschießen gewann England 5:3. Zum Auftakt hatte der DFB-Nachwuchs 1:0 gegen die Niederlande gewonnen. Zum Turnierabschluss geht es am Montag (ab 10.45 Uhr) an selber Stelle gegen Tschechien.

"Ich bewerte unsere Leistung zu großen Teilen positiv. Es war das erwartet schwere und intensive Spiel, die Engländer haben uns nichts geschenkt. In der ersten Halbzeit hat uns das Quäntchen Glück gefehlt, um in Führung zu gehen" sagte Hanno Balitsch nach der Partie. "In der zweiten Halbzeit sind die Engländer besser in die Partie gekommen und dann hatten wir ein bisschen Glück. Das wir dann im Elfmeterschießen verlieren ist ein Schönheitsfehler, da mach ich keinem der Jungs einen Vorwurf. Man hat die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, gut erkannt. Es macht Spaß, mit den Jungs zu arbeiten."

Nach ersten 20 Minuten intensiven Spiels ohne große Torchancen, übernahm das deutsche Team mehr und mehr die Kontrolle und hatte in der 26. Minute die erste Gelegenheit, als Farid Alfa-Ruprecht im Eins-gegen-Eins in Englands Keeper Finlay Herrick seinen Meister fand.

Genügend Chancen, aber kein Tor

Es war der Auftakt für eine Reihe guter Angriffe, die aber nicht zum Torerfolg führten: Erst wurde Kapitän Noah Darvich nach hohem Ballgewinn bei seinem Schlenzer noch entscheidend gestört (30.), dann verzog Paris Brunner nach feiner Einzelleistung (33.).

Die beste Chance bot sich kurz darauf im Doppelpack, als erst Max Moerstedt nach Steckpass von Alfa-Ruprecht an Herrick scheiterte, Darvichs Nachschuss danach vor der Linie geklärt wurde (35.). Und auch Brunners erneutes Solo fand nicht den krönenden Abschluss eines Assists, weil Eric da Silva Moreira nach der Ablage bei seinem Fernschuss zu zentral zielte (44.).

Schmitt pariert gegen Danns und George

In der zweiten Hälfte investierten die "Three Lions" offensiv mehr, ohne aber zu zwingenden Abschlüssen zu kommen. Auf der Gegenseite entwischte Brunner nach Flankenwechsel von Moerstedt seinem Gegenspieler, schlenzte den Ball vom Strafraumeck aber knapp neben den langen Pfosten (47.).

Doch auch England näherte sich immer mehr an: Jayden Danns scheiterte per Kopf aus kurzer Distanz an Keeper Max Schmitt (57.). In der 70. Minute wurde der Angreifer vom FC Liverpool dann im letzten Moment am Abschluss gehindert. Auch die letzte Chance hatten die Engländer, doch wieder behielt Schmitt die Oberhand, diesmal gegen den eingewechselten Tyrique George (75.).

