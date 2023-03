U 18 mit "großem Willen" zum Sieg gegen Frankreich

Revanche geglückt: Die deutsche U 18-Nationalmannschaft hat das zweite Länderspiel gegen Frankreich 3:0 (0:0) gewonnen. Am Freitag hatte das Team von DFB-Trainer Christian Wörns den ersten Vergleich in Clairefontaine gegen den europäischen Hochkaräter noch unglücklich 3:4 verloren.

Mert Kömür (46.) markierte unmittelbar nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit die Führung für Deutschland. Für den Augsburger war es im fünften Spiel der erste Treffer in dieser Altersklasse. In den Schlussminuten des spannenden Spiels sorgten Wolfsburgs Dzenan Pejcinovic (85.) und Tom Bischof (87.) von der TSG Hoffenheim mit einem Doppelschlag für die Entscheidung.

Wörns: "Haben großen Willen gezeigt"

"Es war ein schwieriges, intensives Spiel, in dem wir Anfangs Probleme hatten. Wir hatten umgestellt, konnten in der ersten Halbzeit aber keinen Druck auf die Franzosen aufbauen. In der ersten halben Stunde waren die Franzosen spielerisch besser, wir waren aber gut organisiert", analysierte Wörns nach der Partie. "Zur zweiten Halbzeit haben wir auf 3-4-3 umgestellt, hatten dann auch viel mehr Ballbesitzphasen, konnten die Bälle gut halten und haben gute Lösungen gefunden. Und wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. Wir hatten auch mehr Chancen. Zum Schluss war es dann ein Abnutzungskampf. Dabei haben wir großen Willen gezeigt und das Spiel mit unseren zwei Toren entschieden."

Weiter geht es für den DFB-Nachwuchs im Mai. Dann stehen gegen Dänemark am 8. und 11. des Monats der nächste Länderspiel-Doppelpack auf dem Programm.