U 18 mit 24 Spielern gegen Dänemark

Nach der erfolgreichen Rückkehr auf den Platz mit drei Siegen beim Vier-Nationen-Turnier in der Tschechischen Republik trifft sich die U 18-Nationalmannschaft im November für einen Lehrgang mit zwei Länderspielen wieder. Gegner ist am 12. (ab 14 Uhr) und 15. November (ab 17 Uhr) in Bremen jeweils Dänemark.

Für die beiden Partien hat DFB-Trainer Guido Streichsbier drei Torhüter und 21 Feldspieler nominiert. Zehn Spieler könnten dabei ihr Länderspieldebüt bei der U 18 feiern. 18 weitere Akteure stehen auf Abruf bereit.

[dfb]