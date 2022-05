U 18-Junioren feiern Sieg in Belgien

Die deutschen U 18-Junioren konnten die Generalprobe vor der EM-Qualifikation im September erfolgreich gestalten. Im Rahmen eines Lehrgangs gewann die Mannschaft von DFB-Trainer Guido Streichsbier in Hasselt 4:0 (2:0) gegen Belgien. Gleichzeitig gelang der deutschen Mannschaft damit der erste Sieg in diesem Jahr, gegen Frankreich (1:1) und die Niederlande (1:4) gelang im März kein Sieg.

Melkamu Frauendorf (16.) brachte die deutsche Mannschaft zu Beginn der Partie auf die Siegesstraße, Brajan Gruda (20.) legte nur wenig später nach. Von da an ließ die deutsche Mannschaft keine Zweifel aufkommen, wer die Partie als Sieger verlassen würde. Auch in der zweiten Halbzeit fielen die Tore mit nur kurzem Abstand. In der 60. Minute erhöhte Stefano Marino auf 3:0, dann stellte Gruda (65.) den Endstand her.

Im Sommer wird aus der jetzigen U 18-Nationalmannschaft die deutsche U 19-Nationalmannschaft. Im September beginnt für diese die EM-Qualifikation für die EM 2023 auf Malta, Gegner in der ersten Qualifikationsrunde sind Armenien (21.9.), Belarus (24.9.) und die Slowakei (27.9.).

[dfb]