U 18 im zweiten Test gegen Dänemark

Nach einem spektakulären 3:3 der U 18-Junioren am vergangenen Freitag gegen Dänemark steht heute (ab 17 Uhr) am Bremer Weserstadion das zweite Aufeinandertreffen der beiden Auswahlmannschaften an. Im ersten Test lag das Team von DFB-Trainer Guido Streichsbier zunächst 0:2 zurück, drehte das Spiel innerhalb von sieben Minuten auf 3:2, ehe Dänemark kurz vor Schluss noch der Ausgleich zum 3:3 gelang.

"Wir wollen das zweite Spiel natürlich gewinnen", sagt Guido Streichsbier. "Da ändert es auch nichts, dass wir wahrscheinlich personell etwas probieren werden." Streichsbier kann aus einem Pool an drei Torhütern und 21 Feldspielern wählen, die für die beiden Testspiele gegen Dänemark nominiert wurden.

Abseits des Feldes besucht DFB-Botschafter Jimmy Hartwig die U 18-Juniorenauswahl in Bremen und verbringt einige Tage rund um die Dänemark-Spiele mit der Mannschaft. Geplant ist ein Teamabend mit einer Gesprächsrunde über Rassismus im Fußball - heute und zu Hartwigs aktiver Zeit in den 80er-Jahren.

[dfb]