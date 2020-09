U 18 holt spätes 5:5 gegen Dänemark

Die deutsche U 18-Nationalmannschaft muss weiterhin auf den ersten Sieg in der neuen Länderspielsaison 2020/2021 warten. Nach dem 1:3 (1:1) am vergangenen Freitag holte die Mannschaft von DFB-Trainer Manuel Baum im zweiten Vergleich mit dem dänischen Nachwuchs in einer torreichen Begegnung dank eines Treffers von Tony Rölke in der Nachspielzeit ein 5:5 (2:2). Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Begegnung in Leipzig unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

Im Alfred-Kunze-Sportpark jubelte zunächst das deutsche Team, Igor Matanovic vom FC St. Pauli erzielte das frühe 1:0 (13.). Doch die Dänen schüttelten sich nur kurz und kamen eine knappe Viertelstunde später durch Marinus Lovgren Larsen zum Ausgleich (26.). Auch die erneute Führung durch Rölke (Hertha BSC) in der 32. Minute reichte für das DFB-Team nicht zur Halbzeitführung. Nur zwei Minuten vor dem Pausenpfiff war Eskild Munk Dall zur Stelle und markierte das 2:2 (43.).

Die zweiten 45 Minuten begannen zunächst gemächlich, doch nach gut 15 Minuten nahm die Partie wieder an Fahrt auf. Nach dem deutschen Führungstreffer durch Jens Castrop (60.) erzielte Isak Jensen im direkten Gegenzug den Ausgleich (61.), ehe Matanovic wiederum keine 60 Sekunden später seinen zweiten Treffer für das DFB-Team folgen ließ (62.). Aber auch diese deutsche Führung währte nicht lange, William Boving Wick egalisierte gut 20 Minuten vor dem Abpfiff zum 4:4 (68.). In der 87. Minute brachte schließlich Oliver Provstgaard erstmals das dänische Team in Führung. Aber der deutsche Nachwuchs bewies eine tolle Moral und setzte in der siebten Minute der Nachspielzeit dieses turbulenten Spiels den Schlusspunkt. Rölke netzte mit seinem zweiten Tor der Partie zum umjubelten 5:5 ein.

[dfb]