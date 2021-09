U 18 gewinnt Vier-Nationen-Turnier

Die deutsche U 18-Nationalmannschaft hat das Vier-Nationen-Turnier in Tschechien gewonnen. Nach den Siegen gegen die Slowakei (2:0) und Österreich (3:1) gewann die U 18 auch gegen Gastgeber Tschechien - in einem packenden Duell behielten die DFB-Junioren 3:2 (1:2) die Oberhand.

Tschechiens David Jurcenko (10.) brachte seine Mannschaft per Elfmeter in Führung. Gut 15 Minuten später veredelte Lukas Ullrich (26.) von Hertha BSC einen schönen Angriff des DFB-Teams und glich aus. Kurz vor der Halbzeit schlugen aber nochmal die Tschechen zu. Nach einem Freistoß war Daniel Smiga (38.) per Kopf zur Stelle. Im zweiten Durchgang erzielte Bayern Münchens Yusuf Kabadayi (63.) mit einem lässigen Elfmeter das 2:2, Justin Diehl (81.) vom 1. FC Köln markierte mit einem sehenswerten Schlenzer den Endstand.

"In der ersten Halbzeit haben wir uns schwergetan, wir haben nicht unverdient zurückgelegen", sagte DFB-Coach Guido Streichsbier. "Im zweiten Durchgang haben wir das Spiel dann aber Stück für Stück an uns gerissen und zum Schluss auch verdient gewonnen."