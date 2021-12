U 18 gewinnt klar gegen Israel

Die deutsche U 18-Nationalmannschaft hat beim Winterturnier den ersten Sieg eingefahren. In Netanya gelang der Mannschaft von DFB-Trainer Guido Streichsbier ein 5:0 (2:0) gegen Gastgeber Israel. Zum Auftakt hatte der deutsche Nachwuchs gegen Russland 1:3 verloren, zum Abschluss geht es am Freitag (ab 11 Uhr) in Shefayim gegen die Vereinigten Arabischen Emirate.

"Das war ein starker Auftritt meiner Mannschaft. Wir waren vom Start weg aktiv - mit Ball, im Freilaufen und im Pressing. Mich freut vor allem, dass wir defensiv sicher agiert und zu Null gespielt haben. Die Jungs haben sich gegenseitig unterstützt und im gesamten Spiel außer einer Standardsituation und einem Abschluss aus dem Spiel heraus keine Chancen der Israelis zugelassen. Nach der Pause sind wir drangeblieben und haben verdient gewonnen", freute sich Streichsbier nach der Partie. "Es war ein Schritt in die richtige Richtung: Sowohl im Verteidigen aus der defensiven Organisation heraus als auch beim Bespielen eines organisierten Gegners. Diese Leistung wollen wir am Freitag bestätigen".

Gegen die Israelis gelang ein deutlich besserer Start als noch gegen die russische Auswahl, die Zweikämpfe wurden giftig geführt und die Gastgeber taten sich schwer, Chancen zu kreieren. Dagegen wurde es auf der Gegenseite gleich gefährlich: Leandro Morgalla verpasste eine Ecke nur knapp (3.), Tom Sannes Abschluss parierte Israels Keeper Nitai Greis (14.).

Zwei Elfmeter, zwei sehenswerte Treffer

Wenig später wurde dann aber auch Israel zwingender und hatte durch einen Freistoß von Ariel Lugassy die bis dahin größte Gelegenheit des Spiels (19.). In Führung ging aber das deutsche Team: Mehdi Loune wurde im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Strafstoß verwandelte Dennis Kaygin (21.).

Und fast wäre gleich das 2:0 gefolgt, doch Sanne konnte in der 27. Minute zwar den Keeper ausspielen, den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Auch Loune konnte Greis nach Steilpass von Hamza Anhari nicht überwinden (32.), bei Mohammed Tolbas Hereingabe (35.) fehlte nicht viel zu einem Eigentor. Kurz vor der Pause fiel das zweite Tor dann aber doch nach einem feinen Angriff über Umut Tohumcu und Niklas Niehoff, den Sanne im Zentrum veredelte (45.).

Nach der Halbzeitpause dauerte es eine knappe Viertelstunde bis zur ersten Torgefahr, aber dafür gab es gleich ein Highlight zu bestaunen. Nach Foul an Davide Dell'Erba zirkelte Tohumcu den fälligen Freistoß aus 20 Metern zentimetergenau ins linke obere Eck - 3:0 (57.). Israel hatte kurz darauf mit einem Schuss aus der Drehung die Großchance zum Anschlusstreffer (63.), doch jubeln durfte weiter nur der deutsche Nachwuchs. Diesmal nach Dell'Erbas verwandeltem Handelfmeter zum 4:0 (70.). In der Schlussminute sorgte der kurz zuvor eingewechselte Edgar Kaizer (90.) per Kopf für den Endstand.