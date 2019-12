U 17: Zweiter Vergleich mit England

Zum zweiten Mal binnen 48 Stunden treten die deutschen U 17-Junioren beim Lehrgang im spanischen San Pedro del Pinatar heute (ab 17 Uhr) gegen die Auswahl Englands an. Beim 3:3 (3:1) im ersten Vergleich am Donnerstag hatte der deutsche Nachwuchs in der Schlussphase den möglichen Sieg aus der Hand gegeben.

"Wir haben dem Wetter Tribut zollen müssen. Es war ein Duell auf Augenhöhe, in dem am Ende die Engländer nicht unverdient zum Ausgleich kommen", resümierte DFB-Trainer Christian Wück das erste Duell mit den Briten.

Der Lehrgang gilt der Vorbereitung auf die erste Runde der EM-Qualifikation, die vom 10. bis 20. November in Griechenland auf dem Programm steht. Dort warten neben dem Spiel gegen die Gastgeber noch Duelle mit Aserbaidschan und Kasachstan.