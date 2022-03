U 17 zum EM-Qualiauftakt gegen Georgien

Schon seit vergangenen Donnerstag bereiten sich die deutschen U 17-Junioren auf die zweite Runde der EM-Qualifikation vor. In Schottland trifft das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister heute (ab 19 Uhr) in Falkirk zunächst auf Georgien, am Samstag (ab 13 Uhr) folgt an selber Stelle der Vergleich mit den Gastgebern. Zum Abschluss steht am kommenden Dienstag (29. März, ab 18.30 Uhr) in Hamilton das Duell mit der Tschechischen Republik an.

Meister hatte dafür seinen 20-köpfigen Kader nominiert, 18 weitere Spieler stehen auf Abruf bereit. "Unsere Aufgabe und unser Ziel ist es, uns für die Europameisterschaft in Israel zu qualifizieren", sagt Meister. "Ich persönlich erwarte, dass wir als Mannschaft den bereits gestarteten Feinschliff und unsere Erfahrungen aus den beiden Trainingscamps in Spanien und Portugal in Form von erfolgreichem Fußball auf den Platz bringen. Wir wollen uns qualifizieren."

Die acht Gruppensieger sowie die sieben zweitplatzierten Mannschaften mit der besten Bilanz gegen die Erst- und Drittplatzierten ihrer Gruppe qualifizieren sich für die EM in Israel vom 16. Mai bis 1. Juni 2022.