U 17 zum EM-Quali-Auftakt gegen Kroatien

Nach dem Algarve Cup ist vor der EM-Qualifikation: Die deutschen U 17-Junioren kehren wenige Wochen nach ihrem Start ins Kalenderjahr 2024 für die zweite EM-Qualifikationsrunde nach Portugal zurück. Rund um die nordportugiesische Stadt Braga misst sich die DFB-Auswahl mit Kroatien, Irland und den Gastgeber um ein oder zwei Tickets für die EM auf Zypern. Für das Viererturnier hat DFB-Trainer Michael Prus in seinen Kader zwei Torhüter und 18 Feldspieler nominiert.

Den Auftakt macht für das DFB-Team die Partie gegen Kroatien heute (ab 12 Uhr MEZ) im Estádio Municipal Manuela Machado. Am Samstag (ab 12 Uhr MEZ) geht es im Estádio Municipal dos Arcos de Valdevez gegen Irland, bevor es am Dienstag (ab 12 Uhr MEZ) zum letzten Spiel gegen Portugal im Municipal Stadium Famalicão kommt.

Die deutsche Startelf gegen Kroatien: Hellstern - Keumo, Neininger, Nink, Meiser, Swider (C), Sauck, Licina, Onyeka, Neumann, Husser

Prus erwartet "eine sehr ausgeglichene und kampfstarke Gruppe"

"Nachdem wir uns im Oktober als Gruppensieger der ersten Qualifikationsrunde durchsetzen konnten, freuen wir uns auf die kommende Eliterunde und damit den finalen Schritt zur Europameisterschaft in Zypern", sagt Prus. "Mit Kroatien, Irland und Portugal erwartet uns eine sehr ausgeglichene und kampfstarke Gruppe, die uns alles abverlangen wird. Dabei wollen wir vor allem an den zuletzt gemachten Erfahrungen und Entwicklungen anknüpfen und mit großer Bereitschaft, Leidenschaft und Intensität die Spiele angehen. In der finalen Qualifikationsrunde gibt es keine leichte Spiele mehr, so dass wir jedem Gegner den nötigen Respekt entgegenbringen werden, um das große Etappenziel Europameisterschaft zu erreichen."

Die acht Gruppensieger in der Eliterunde sowie die besten sieben Zweitplatzierten qualifizieren sich neben Ausrichter Zypern für das kontinentale Turnier auf der Mittelmeerinsel vom 20. Mai bis 5. Juni.

