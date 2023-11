U 17-WM: Wo ist deutsches Halbfinale gegen Argentinien zu sehen?

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft nimmt an der in Indonesien stattfindenden Weltmeisterschaft teil. Am Dienstag (ab 9.30 Uhr MEZ) treffen die Europameister im Halbfinale auf Argentinien. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Turnier.

Wo sind die Spiele der deutschen Mannschaft zu sehen?

Alle deutschen Auftritte werden live auf Sky Sport News, skysport.de und in der Sky Sport App übertragen. Außerdem sind die WM-Spiele im kostenlosen Livestream von FIFA+ unter plus.fifa.com verfolgt werden. Während des Turniers gibt es alle Infos zum Team auf DFB.de. Exklusive Einblicke aus Indonesien bieten wir auch auf den Social-Media-Kanälen der DFB-Junioren. Hier geht’s zum Instagram-Channel.

Wer waren die Gegner in der Gruppenphase?

Wie die Auslosung Mitte September ergab, ist Deutschland in Gruppe F angetreten. Im Auftaktspiel ging es in Bandung gegen Mexiko. Deutschland überzeugte und gewann 3:1. Danach folgte, ebenfalls in Bandung, gegen Neuseeland ein weiteres 3:1. Zum Abschluss sicherte sich das DFB-Team mit einem 3:0 gegen Venezuela in Jakarta den Gruppensieg.

Wie läuft die K.o.-Phase ?

Als Gruppensieger traf das Wück-Team im Achtelfinale auf die USA, Zweiter der Gruppe E. In einem spannenden Spiel setzte sich die deutsche U 17 mit 3:2 durch. Im Viertelfinale gab es gegen Rekordeuropameister Spanien ein hart umkämpftes 1:0. Nun geht es im Halbfinale am Dienstag (ab 9.30 Uhr MEZ) im Manahan Stadium in Surakarta gegen Argentinien. Dort treffen ebenfalls am Dienstag (ab 13 Uhr MEZ) im zweiten Semifinale Frankreich und Mali aufeinander. Das Spiel um Platz drei findet am Freitag (ab 13 Uhr MEZ) statt, das Endspiel steigt am Samstag (ab 13 Uhr MEZ) - beide Partien werden erneut im Manahan Stadium in Surakarta ausgetragen.

Wer steht im Kader?

Insgesamt hat Trainer Wück 21 Spieler nominiert, darunter drei Torhüter. Allerdings musste Assan Ouédraogo wegen einer Sprunggelenkverletzung abreisen. Hier gibt es den kompletten Kader und hier äußert sich Wück zur Nominierung. Der FC Bayern München stellt mit vier Spielern die meisten aller Vereine ab. Von Borussia Dortmund kommen drei, von Mainz 05 und dem 1. FC Köln jeweils zwei Spieler. Dass es ein bunt gemischter Kader ist, unterstreicht die Anzahl an abstellenden Klubs: Insgesamt 14 verschiedene aus Deutschland (zwölf) und je einer aus Spanien und England. Das Grundgerüst der Mannschaft bilden die Führungsspieler, die bereits beim Gewinn der Europameisterschaft wichtige Rollen innehatten.

Wie ging Christian Wück die WM an?

Der Cheftrainer erinnerte vor dem Abflug nach Indonesien daran, dass die U 17 im fernen Asien die besondere Ehre hat, ein ganzes Land fußballerisch zu repräsentieren: "Wir sind uns der Verantwortung bewusst, Deutschland als Europameister zu vertreten." In die Gruppenphase wollten Coach und Mannschaft mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein gehen: "Die Tugenden, die den deutschen Fußball immer ausgezeichnet haben, haben uns im Juni zum EM-Titel verholfen. Wenn wir auch ein bisschen Spielglück auf unserer Seite haben, bleiben wir sehr lange in Indonesien. Wir sind in der Lage, auch bei einer Weltmeisterschaft um den Titel mitzuspielen."

Und was sagen die Spieler?

Noah Darvich ist seit Beginn des Jahres 2023 Kapitän der Mannschaft und führte sie im Juni zum Europameistertitel. Im DFB.de-Interview spricht der Offensivspieler des FC Barcelona unter anderem über die außergewöhnliche Teamchemie: "Die Verbindung untereinander ist so eng wie im Verein - mit dem Unterschied, dass die Freude hier nochmal größer ist, wenn man sich nach einer gewissen Zeit zum ersten Mal wieder sieht." Die nächste Zeit in Indonesien wollen Darvich und seine Mitspieler "intensiv nutzen. Gegen ein erneutes Finale, wie im Juni in Ungarn bei der EM, hat hier niemand was", sagt der 17-Jährige, der im Sommer mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet wurde.

Wie sah überhaupt der Weg zum Turnier für das deutsche Team aus?

Die Mannschaft von Trainer Christian Wück hat im Frühsommer bei der Europameisterschaft in Ungarn den Titel geholt. Dieser Erfolg, der erste seit 2009 für eine deutsche U 17-Nationalmannschaft, bedeutete gleichzeitig die sichere WM-Qualifikation. Neben Deutschland sind mit Spanien, England, Frankreich und Polen vier weitere europäische Teams in Indonesien am Start. Letztmals nahm eine deutsche U 17 2017 an einer Weltmeisterschaft, damals in Indien, teil.

[jf]